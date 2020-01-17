Aksaray polisinden drone ile “10 Numara” operasyon

Aksaray'da akaryakıt kaçakçılarının 10 numara yağ üretmek için kurduğu fabrika görenleri hayrete düşürdü. Adeta rafineri gibi kurulan fabrikada 10 numara yağ üreten akaryakıt kaçakçıları, üretilen 10 numara yağları şehrin merkezinde satışa sundu. Polisin drone ile gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 9 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 firari şahsın yakalama çalışması sürüyor.

Operasyon 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarla gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, son zamanlarda araçlarda motorin olarak 10 numara veya benzeri yağ maddelerinin kullanılması sebebiyle artan otobüs ve benzeri araç yangınlarının önlenmesi kapsamında saha çalışması başlatan Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri kaçak üretimin peşine düştü. İlk olarak şehrin merkezinde bulunan oto sanayi sitesinde bir dükkanda 10 numara yağın satışa sunulduğunu tespit eden KOM Şubesi ekipleri iş yerini takibe aldı. Takip esnasında organize sanayi bölgesinde bir iş yerine daha ulaşan polis bu iş yerini de takibe aldı. 2 ay boyunca yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu çok sayıda delil ve bulguya ulaşan polis Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. 2 iş yeri ve 5 ikamet olmak üzere 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone ile organize sanayi bölgesinde kaçak üretim yapan iş yerine gerçekleştirilen baskında akaryakıt kaçakçılarının adeta rafineri gibi kullandığı fabrika polisi şaşırttı. İş yerinde 70 ton madeni yağ ve bu yağları kamyonların yakıt depolarına boşaltılmasını sağlayan 4 adet pompa ve ekipmanı ele geçirildi.

Olayla ilgili G.K.(37), S.D.(37), H.S.(32), E.B.(24) Y.K.(55), T.S.(62), K.I.(32), C.G.(42) ve T.E.A. (39) isimli 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 firari şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 9 kişiden G.K. ile S.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA