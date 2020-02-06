Aksaray Valisi ve protokolü şehidin ailesini yalnız bırakmadı

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Aksaray protokolü, Van'daki çığ felaketinde şehit olan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün ailesini yalnız bırakmadı.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen vatandaşları arama çalışmaları devam ederken aynı bölgeye ikinci defa çığ düşmesi sonucu arama kurtarma ve güvenlik önlemi çalışmalarında görev alan Aksaraylı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü (23) çığın altında kalarak şehit düştü. Şehidin cenazesi bugün Aksaray'a getirilirken, Aksaray Valisi Ali Mantı, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İlçe Kaymakamı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, milletvekilleri, daire müdürleri, STK başkanları, ilçe halkı ve askeri heyet kurulan taziye çadırında şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Vali Mantı ve protokol üyeleri, Şehit Babası Mehmet Süslü ile birlikte İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın Kuran'ı Kerim tilavetini dinleyerek dualar etti. Şehidin cenazesi yarın cuma namazının ardından Sultanhanı ilçesinde kılınacak cenaze namazına müteakip ilçe mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: İHA