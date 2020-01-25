Aksaray’da 1 yılda 683 şüpheli tutuklandı

Aksaray polisinin 1 yılda çeşitli suçlara karıştığı için hakkında adli işlem yaptığı 9 bin 809 şüpheliden 683'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenini ile asayişi sağlamak, can ve mal kaybını önlemek için 2019 yılı içerisinde 9 bin 554 olaya müdahale etti. Bu olaylarda 9 bin 809 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 7 bin 301 kişi hakkında yapılan işlemler koruyucu ve kollayıcı çalışmaları kapsarken, Cinayet, Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 299 şüpheliden 80'i, hırsızlık ve dolandırıcılık olayından yakalanan 243 şahıstan 58'i, yakalama kararı ve aranması bulunan şahıslardan yakalanan bin 85 şahıstan 405'i, narkotik suçlardan yakalanan 565 şahıstan 107'si, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında yakalanan 316 şahıstan 33'ü olmak üzere toplam 2 bin 508 şüpheliden 683'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA