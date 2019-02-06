Aksaray’da 20 ayrı hırsızlık olayında 13 tutuklama

Aksaray'da 1 ay içerisinde meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayında yapılan operasyonlarla gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda çeşitli suç olayları aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda, meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayından yakalanarak gözaltına alınan 23 zanlıdan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda kesici aletle kasten adam öldürme olayını gerçekleştiren 1 şüpheli de ekipler tarafından yapılan operasyonla suç aleti bıçakla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Diğer yandan kayıp olarak aranan 23 şahıs bulunarak ailelerine teslim edilirken, ülkeye kaçak yollarla giren ve suça karışan 19 yabancı uyruklu şüphelinin sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Olaylara karışan kişiden 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 38 bıçak, 2 çalıntı oto, 3 motosiklet ve çalıntı malzemeler elde edilerek sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA