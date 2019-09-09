Aksaray’da 83 bin 361 öğrenci için ders zili çaldı

Aksaray'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında 83 bin 361 öğrenci ve 6 bin öğretmen ders başı yaptı.

2019-2010 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte Aksaray'da toplam 83 bin 361 öğrenci içi ders zili çaldı. 6 bin öğretmenin ders başı yaptığı Aksaray'da 4 bin 218 derslikte 2 bini idari personel görev aldı. Eğitim öğretim yılı münasebetiyle Selçuk İlkokulunda program düzenlendi.

Çok sayıda öğrenci, veli ve protokol üyelerinin katıldığı programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve başarılı olması temennisinde bulunarak, "Bakanlığımızın 2003 yılında uygulamaya başladığı "Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi" kapsamında il müdürlüğü olarak bu yıl Aksaray genelinde okullardan toplanan talepler doğrultusunda 751 bin 435 adet ücretsiz ders kitabı dağıtacağız. Yeni eğitim yılı için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. MEB resmi takvimine göre bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de belirlendi. 9 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Yarıyıl tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında verilecek. 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak" dedi.

Aksaray Valisi Ali Mantı ise, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, öğrencilere başarılar diledi. Vali Mantı ve protokol üyeleri daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Programa Vali Ali Mantı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, daire müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: İHA