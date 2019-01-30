Aksaray’da aranan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların sonucunda operasyon düzenleyen polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakaladı. 3 zanlı da tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan firari zanlıların yakalanmasına yönelik geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda teknik ve fiziksel takip ile şahısların yerini tespit eden polis ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İdris Ç. (25), vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan İbrahim Z. (59) ve yaralama suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Aykut K. (28) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan firari şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aksaray Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA