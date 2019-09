Aksaray’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi

Aksaray'da Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 81 ilde eş zamanlı düzenlenen ve Aksaray'da da gerçekleştirilen yürüyüş "Haydi Aksaray Beraber Yürüyelim" sloganı ile gerçekleştirildi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanından başlayan yürüyüşe Vali Ali Mantı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İdare Mahkemesi Başkanı Şenol Karadeniz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cüneyt Alkan'ın beraberinde sporcular ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Vali Ali Matı, "Sporun Her dönemde faydasını gördüm. Spor yapan sağlıklı düşünür" dedi. Sporun her yaşta önemli olduğuna dikkat çeken Vali Mantı, kendisinin de küçük yaşlarda başladığı sporu halen devam ettirdiğini belirterek, "Ben sporun faydasını her aşamada görüyorum. Sporun her türlüsü bizim için sağlıklıdır. Sağlıklı bir vücut sağlıklı düşünür, sağlıklı davranır. Bizde hepimiz topyekun spor yapmaz zorundayız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında düzenlenen etkinliği Aksaray'da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Aksaray Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Cüneyt Alkan ise, 2002 yılında ilan edilen ve her yıl düzenli olarak kutlanan Avrupa Haraketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Alkan, burada temel amacın bir dizi fiziksel aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık gelişmesine hizmet etmek olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından 15 Temmuz Milli İrade Meydanından başlayan yürüyüş etkinliği Kale Altı Caddesi, Bankalar Caddesi üzerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanında sona erdi.

