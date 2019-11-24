Aksaray’da bir evde kimyasal madde alarmı
Aksaray'da bir kişiye gönderilen mektuptan kimyasal madde çıkması paniğe neden oldu.
Aksaray'da bir kişiye gönderilen mektuptan kimyasal madde çıkması paniğe neden oldu.
Aksaray'da bir kişinin iş yerine gönderilen mektupta kimyasal madde çıktı. Mektuptan çıkan kimyasal madde aile bireylerini kaşındırmaya başladı. Aile polis ekiplerine haber verdi. Şarbon şüphesi üzerinde duruluyor. Olay yerinde polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT