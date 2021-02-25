Aksaray'da bir saldırgan, kaldırımda anneannesini bekleyen küçük kıza yumruk attı

8. sınıfa giden Dilek E. eğitim kursundan çıktıktan sonra yol kenarında anneannesi Saliha A'yı beklemeye başladı. Dilek E. bekleme halindeyken ara sokaktan gelen, başında bere ve yüzünde cerrahi maske olan bir kişi tarafından yüzüne yumruk atıldı. Durup dururken, bekleme halindeki bir genç kıza yumruk atan adam, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Yumruğun ardından neye uğradığını şaşıran, 8. sınıfa giden Dilek E. ağlamaya başladı. Çevredekiler durumu fark edince mağdur kızın yanına gitti ve polise haber verdi.

Dilek E. ağlarken olay yerine gelen anneanne Saliha A. torununu görünce endişelendi. Dilek E. polis eşliğinde hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçtikten sonra saldırgandan şikayetçi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Küçük kıza saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, saldırganın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

'YÜZÜME BİRİSİ VURDU VE GÖZÜM KARARDI

Kurs çıkışı kaldırımda anneannesini beklerken yabancı tarafından saldırıya uğrayan küçük kız Dilek E. olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu, dışarı dahi çıkmak istemediğini şu sözlerle ifade etti: 'Kurstan çıkıp caddede bir dükkanın önünde anneannemi bekliyordum. Bir anda yüzüme birisi vurdu ve gözüm karardı sonrasında da ağlamaya başladım. Bana vuran kişi yoluna devam etti. Oradaki esnaf durumu hemen polise bildirdi. O esnada anneannem de benim yanıma geldi. Polisle hastaneye ve ardından karakola gittik. Daha sonra dükkanların kamerasından vurulma anını izleyince bir kez daha panikledim.''