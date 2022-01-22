Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre Ağrı'dan Bodrum'a giden Naif Yeşilkaya hakimiyetindeki 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde kar yağışının ardından buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ VE 3 YOLCU YARALANDI

Kazada, sürücü Yeşilkaya ile yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

YOLCULAR KAZAYI ANLATTI

Yolculardan M.G. gazetecilere, Erzincan'dan Denizli'ye gittiğini söyledi.

Uyuduğu sırada otobüsün sallanması üzerine uyandığını anlatan M.G, bir anda kendilerini tarlada bulduklarını kaydetti.

Selahattin Dayıoğlu ise Sivas'tan Aydın'a gittiklerini, bir sallanma hissettiğini ve yere düştüğünü ifade etti.