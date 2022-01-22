Ordu'nu Aybastı ilçesinde kadın cinayeti! Metin Yılmaz, eşi Aysel Yılmaz'ı başından vurarak öldürdüZiraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralıMilyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Maaş zammı kanunu Resmi Gazete'de yayımlandıTürkiye kar yağışına doyacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın! İşte il il hava durumuCumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı! Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındıOrman Endüstri Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıOrman Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıBiyomühendis Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Aksaray'da buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada otobüs sürücüsü ve 3 yolcu yaralandı.

Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgilere göre  Ağrı'dan Bodrum'a giden Naif Yeşilkaya hakimiyetindeki 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray-Konya kara yolunun 50. kilometresinde kar yağışının ardından buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

SÜRÜCÜ VE 3 YOLCU YARALANDI

Kazada, sürücü Yeşilkaya ile yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

YOLCULAR KAZAYI ANLATTI

Yolculardan M.G. gazetecilere, Erzincan'dan Denizli'ye gittiğini söyledi.

Uyuduğu sırada otobüsün sallanması üzerine uyandığını anlatan M.G, bir anda kendilerini tarlada bulduklarını kaydetti.

Selahattin Dayıoğlu ise Sivas'tan Aydın'a gittiklerini, bir sallanma hissettiğini ve yere düştüğünü ifade etti.

Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı Aksaray'da buzlanma kaza getirdi! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT