Aksaray'da eğitim uçağı düştü!

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Nevşehir'e gitmek için havalanan özel bir şirkete ait eğitim uçağı Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde düştü.
İki pilot hastaneye kaldırıldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, pilotların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.
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