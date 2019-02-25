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  3. Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi(2)

Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi(2)

Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi(2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DHA

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