Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi(2)
Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
DHA
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