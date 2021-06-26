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  3. Aksaray'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Aksaray'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Aksaray - Nevşehir kara yolunda yolcu otobüsü ile temizlik malzemesi taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Aksaray'da facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Aksaray-Nevşehir Karayolu Ihlara Bulvarı Nakkaş Kavşağı'nda gerçekleşti. Ersin Artık (47) idaresinde 34 DKA 321 plakalı Muş Yolu Turizm firmasına ait yolcu otobüsü ile Şahin Ertuğrul (45) yönetimindeki 68 BG 809 plakalı temizlik malzemesi yüklü minibüs gece saatlerinde çapıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

YOLCULAR VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazada, otobüs şoförü Artık ile otobüsteki 11 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza nedeniyle otobüs ve minibüste maddi hasar meydana geldi.

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Tayfun Altuntaş
Editör
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