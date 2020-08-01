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  3. Aksaray'da feci kaza! Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı

Aksaray'da feci kaza! Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı

Aksaray'da sürücüsünün hakimiyetinden çıkan bir kamyonet şarampole uçtu. Kazada diğer sürücülerin fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye gönderildi.

Aksaray - Ankara karayolu 29. kilometresinde meydana gelen kazada sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile kamyonetin hakimiyetini kaybetmesinin ardından araç şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ve UMKE ekipleri, kaza sonucu kabine sıkışan sürücüyü kurtardı. Olayın ardından sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Hasan E. (62) idaresindeki 68 DN 335 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampoldeki ağaca çarpan kamyonet adeta hurdaya dönerken sürücüsü kabinde sıkıştı. Diğer sürücülerin fark ettiği kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray'da feci kaza! Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemleri alırken, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları müdahale ile sıkışan yaralı sürücüyü kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarttı.

Aksaray'da feci kaza! Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı

Yaralı sürücü sedye ile ambulansa taşınarak ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da feci kaza! Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü kabinde sıkıştı

Okan Gül
Video Editörü


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