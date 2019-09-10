Aksaray’da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile yakalandı

Ankara'dan Hatay'a götürülen ve Aksaray'da verilen molada firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile yapılan aramalar neticesinde yakalandı.

Olay, Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da polis tarafından yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs, polis nezaretinde sınır dışı edilmek üzere sivil plakalı polis aracı ile Hatay'a götürülmek üzere yola çıktı. Aksaray'a gelindiği sırada bir dinlenme tesisinde mola verilirken, burada ufak bir dalgınlıktan faydalanan yabancı uyruklu şahıslardan Muhammet Bahamod (19) kaçtı. Ankara polisinin Aksaray polisine haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Çok sayıda polis ellerinin de silahlarla ayçiçeği tarlasında, evlerin bahçelerinde kaçan şahsın peşine düştü. Polis ekipleri, şahsın kaçış güzergahında drone kaldırarak aramalar yaparken, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası şüpheli bir evin bodrumunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli daha sonra Ankara polisine teslim edilerek, Hatay'a götürülmek üzere yola çıktı.

Kaynak: İHA