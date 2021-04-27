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  3. Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

Aksaray'da asfalt yüklü kamyon freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak eve çarptı. Duvarın yıkılması sebebiyle evde bulunan çocuk yaralandı.

Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

Ayhan K. idaresindeki 68 DV 956 plakalı asfalt yüklü kamyon, Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta yol onarım sırasında arızalandı.

Freni boşalarak hareket eden ve sürücüsünün durduramadığı araç, park halindeki otomobile ardından bir eve çarptı. Kazada, duvarı yıkılan evdeki Can Polat Kartal (12) yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hasar gören ev, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ev sahibi Cemile Kartal, gazetecilere, içeride bulaşık yıkadığı sırada çok büyük bir gürültü geldiğini ve evin sallandığını söyledi.

Bahçede çocuklarının olduğunu ve öldüklerini sandığını anlatan Kartal, "Çok korktum. Evim yıkılmış. Çocuğumun bir tanesi bacağından yaralandı. Çocuğumu hastaneye götürdüler." diye konuştu.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

Aksaray'da freni boşalan kamyon eve çarptı, evdeki çocuk yaralandı

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