Aksaray'da fuhuş operasyonu: 27 gözaltı

AKSARAY'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 8'i kadın 27 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevkedildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte kadınların para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği yönünde bilgi alması üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 1.5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün düzenlenen operasyonda 8'i kadın 27 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptığı öne sürülen Fatma K. (41), Hatice U. (42), Nur K. (26), Hülya Y. (31), Halide I. (53), Zeynep A. (47), Özlem Ü. (41) ve Güler T.(41), hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 645 ile 2 bin 666 lira arasında idari para cezası uygulandı. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Kadınlarla ilişkiye girdiği öne sürülen 17 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınların fuhuş yapmasına aracılık ve yer temin ettiği iddia edilen Cemal Ö. ve Ömer Faruk G. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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DHA