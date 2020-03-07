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  3. Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Kaan Koca (20) idaresindeki 40 AD 940 plakalı otomobil ile Tacettin Özkula (21) kontrolündeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi Hastane Sokak'ta çarpıştı.Kazada,...

Aksaray'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaan Koca (20) idaresindeki 40 AD 940 plakalı otomobil ile Tacettin Özkula (21) kontrolündeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç, Zafer Mahallesi Hastane Sokak'ta çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaan Koca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: AA




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