Aksaray’da Hasan Dağı’nda yangın paniği

Aksaray'da Hasan Dağı eteklerinde kuru ot yoğunluğunun olduğu ve yeni dikilen fidanların bulunduğu bölgede çıkan yangın 3 saatte söndürüldü. Yangında 15 hektarlık alanda kayıp yaşandı.

Yangın, merkeze bağlı Kargın ve Gözlükuyu köyü arasında bulunan Hasan Dağı'nın eteklerinde saat 15.00 sıralarında kuru otların yoğun olduğu bölgede çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Orman Müdürlüğü, AFAD ekipleri ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini sevk etti. Kısa sürede bölgeye ulaşan AFAD ve Orman Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına 4 koldan müdahale etti. İlçe ve belde belediyelerine ait itfaiye araçları ve vatandaşlarında destek sağladığı yangın 3 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Yangında 15 hektarlık alanda küçük çapta kayıp yaşandığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlattı.

Kaynak: İHA