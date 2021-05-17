Aksaray'da iki aile arasında kavga çıktı! 4 yaralı Aksaray'da iki aile arasında iddialara göre "kız kaçırma" yüzünden kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.

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İddiaya göre, merkeze bağlı Sevinçli köyünde yaşayan iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Ramazan C, Tufan E, Hidayet C. ve Ziyade Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olaylara karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, kavgaya karışan ailenin oğlu Umut Ş'nin (21), 15 yaşındaki D.C'yi 13 Mayıs'ta evinden kaçırdığı, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun araya girmesi üzerine D.C'nin ailesine teslim edildiği öğrenildi. KAYNAK: ANADOLU AJANSI aksaraykavga