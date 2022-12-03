Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

Aksaray'da eşi nişanlısı M.K.'nın silahlı saldırısına uğrayan 15 yaşındaki Melike Arıbaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay saat 15.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 801 Sokak'ta bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. 15 yaşındaki Melike Arıbaş, ailesi ile birlikte arkadaşının kınasına merasimine geldiği sırada kendisini bekleyen eski nişanlısı Muhammet K. (24) tarafından tabanca ile vuruldu.

Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

KURŞUNLAR BASINA İSABET ETTİ

İki kurşun baş bölgesine isabet eden Melike Arıbaş yere yığılırken babası D.A.'da tabancadan kurşunun kulağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Babanın çevredekilerden yardım istemesi sonrası M.K. olay yerinden kaçtı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

ACI HABER GELDİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Melike Arıbaş, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Acil Servisine kaldırıldı. Melike Arıbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan baba D.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinden kaçan şüpheli M.K. ise olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

AYRILDIKTAN SONRA RAHATSIZ ETMİŞ

Genç kızın bir süre önce M.K. ile nişanlandığı daha sonra da yaşanan bazı sorunlar nedeniyle ayrıldıkları öğrenildi. M.K’nin kendisinden ayrılan Arıbaş'ı telefonla rahatsız ederek, tehdit ettiği öne sürüldü.

Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

Gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Nurten A, torunu ile Muhammet K'nin kısa bir süre nişanlı kaldığını belirterek, "Torunum daha sonra nişanı bozarak ayrıldı. O da 'beni istemiyor' diye vurdu. İnşallah en büyük cezayı alır." dedi.

AA - İHA

Aksaray'da kadın cinayeti: Eski nişanlısının tabancayla vurduğu 15 yaşındaki Melike Arıbaş hayatını kaybetti

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