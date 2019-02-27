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Aksaray’da kar yağışı

Soğuk havanın etkili olduğu Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından binaların çatıları beyaza büründü.

Aksaray’da kar yağışı

Aksaray'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Soğuk havanın etkili olduğu Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından binaların çatıları beyaza büründü. Kar yağışı şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve beldelerde de etkisini göstermeye başladı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının yarın da aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Aksaray’da kar yağışı

Aksaray’da kar yağışı

Kaynak: İHA

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