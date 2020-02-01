İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray'da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor.

Aksaray'da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar trafiği de olumsuz etkiledi. Sabaha beyaz bir örtüyle uyanan araç sürücüleri bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle zorluk çekti.

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kaynak: İHA



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT