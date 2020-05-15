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  3. Aksaray'da korkunç cinayet! Karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aksaray'da korkunç cinayet! Karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aksaray’da nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma sonucu çıkan kavgada katil zanlısı, eşini mutfaktan aldığı bıçakla eşini önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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15 Mayıs 2020 Cuma 18:10

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