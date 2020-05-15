Aksaray'da korkunç cinayet! Karısını boğazından ve 4 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Aksaray’da nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma sonucu çıkan kavgada katil zanlısı, eşini mutfaktan aldığı bıçakla eşini önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.