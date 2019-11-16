Aksaray'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, çok sayıda yaralı var!

İstanbul'dan Mersin'e giden yolcu otobüsü yoğun sis nedenniyle kaza yaptı. Aksaray-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre; İstanbul'dan Mersin'e giden Muzaffer İltaş (25) idaresindeki Mersin Vip firmasına ait 33 DK 060 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre, 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, vatandaşların da yardımıyla ambulanslara alındı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA