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  3. Aksaray’da korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı

Aksaray’da korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı

Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da saat 21.00'den sonra başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve bekçiler kenti dört bir taraftan adeta abluka altına aldı.

Aksaray’da korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı

Türkiye geneli 58 ilde korona virüs kısıtlamaları dolayısıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı  uygulanıyor bu illerin başında  gelen Aksaray'da saat 21.00'den sonra başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve bekçiler kenti adeta abluka altına aldı. Şehirde tüm cadde ve sokaklar polis ve bekçiler tarafından aralıksız denetleniyor.

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AKSARAY'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA SIKI DENETİMLER YAPILIYOR

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama noktalarında görev alan polis ve bekçiler kent genelinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Uygulama noktalarında ve ara sokaklarda tüm araçlar durduruluyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücüleri ve araçların evrakları sorgulanırken Asayiş Şubesi ekipleri ve bekçiler tarafından ise araçlar içerisinde bulunan yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılıyor. Aynı zamanda da hem sürücü hem de vatandaşların HES Kodu sorgulaması yapılıyor. Vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen açısından uyarıldığı denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasındaki kurallar hakkında da bilgilendirme yapılıyor. Kent genelinde kısıtlamalar aralıksız olarak sürdürülüyor.

Aksaray’da korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı

Aksaray’da korona virüs kısıtlamaları kapsamında kent abluka altına alındı

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