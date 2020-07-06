Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı

Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyayı etkisi altına koronavirüs ile ilgili farkındalık yaratan Aksaray Belediyesi, E-90 Karayolu Otogar Kavşağında bulunan Aksaray’ın simgelerinden biri olan üzerinde yavrusu olan malaklı köpeği heykeline maske taktı. Bu davranış, Aksaray'lı vatandaşlar tarafından çokça beğenildi.