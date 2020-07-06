Aksaray'da koronavirüs farkındalığı! Köpek heykeline maske takıldı
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyayı etkisi altına koronavirüs ile ilgili farkındalık yaratan Aksaray Belediyesi, E-90 Karayolu Otogar Kavşağında bulunan Aksaray’ın simgelerinden biri olan üzerinde yavrusu olan malaklı köpeği heykeline maske taktı. Bu davranış, Aksaray'lı vatandaşlar tarafından çokça beğenildi.
Oğlunun cansız bedeninin sudan çıktığını gören babanın feryadı yürekleri sızlattı!
Eşiyle tartışıp 5 katlı apartmanı ateşe verdi!
Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Belediye otobüsü refüje çıktı
Ata Demirer 48 yaş videosu sosyal medyada çok konuşuldu!
06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:03
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT