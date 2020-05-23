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  3. Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!

Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!

Aksaray’da seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari aracın tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Tarlada yatan yaralı aileye ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:12

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