Aksaray'da lastiği patlayan araç, taklalar atarak durabildi!
Aksaray’da seyir halindeyken lastiği patlayan hafif ticari aracın tarlaya takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Tarlada yatan yaralı aileye ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:12
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