Aksaray’da motosiklet kamyonete çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da motosikletin seyir halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pınar Mahallesi Selçuk Bulvarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, M.D. (66) idaresindeki 50 ED 318 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Ö.S. (25) yönetimindeki 68 HU 724 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosikletten düşen sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA