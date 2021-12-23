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  3. Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı

Aksaray'da öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler infiale yol açan öğretmen Ali Rıza Yücel hakkında kamu davası açıldı.

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı

Tüm Türkiye bir anda kendisini en güvende hissetmesi gereken okulda şiddet gören öğrenciyi ve vicdansız öğretmeni konuşuyor. 14 Aralık günü Ortaköy ilçesinde bulunan Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana gelen olayda öğretmen Ali Rıza Y. ders sırasında öğrencisi T.K.'yı sınıftan çıkardıktan sonra koridorda şiddet uyguladı ve boğasını sıktı.

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı

BAŞKA ÖĞRETMEN KURTARDI

Koridordaki sesler üzerine başka sınıfta derste bulunan Teknoloji Tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yı meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

ÇOCUĞA 10 GÜN İŞ GÖREMEZ RAPOR VERİLDİ

Olayın yaşandığı an okuldaki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken  T.K.'ya aldığı darbeler nedeniyle 10 gün iş göremez raporu verildi. Baba Duran K.' öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı

KAMU DAVASI AÇILDI

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bir öğretmenin öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülerine" ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli öğretmen hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama" suçundan kamu davası açıldı.

Şüpheli öğretmene üst hadden ceza verilmesi talep edildi.

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen Ali Rıza Yücel için kamu davası açıldı

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