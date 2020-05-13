Aksaray'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.Muammer Akdoğan (55) yönetimindeki 68 DR 433 plakalı otomobil ile Mustafa Şahin idaresindeki 42 ACK 633 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut kavşağında çarpıştı.Yaralanan otomobil...
AKSARAY (AA) - Aksaray'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Muammer Akdoğan (55) yönetimindeki 68 DR 433 plakalı otomobil ile Mustafa Şahin idaresindeki 42 ACK 633 plakalı minibüs, Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut kavşağında çarpıştı.
Yaralanan otomobil sürücüsü Akdoğan, sağlık ekiplerince Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akdoğan, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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