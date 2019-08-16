Aksaray'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Mert Akın Göktuğ (23) yönetimindeki 07 KBZ 77 plakalı otomobil, Mehmet Çetinkaya (72) yönetimindeki 68 KT 7598 plakalı traktöre çarpıp, devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile Oktay Göktuğ (56), Alperen Erkek (14), Nehir sena Göktuğ (56) ve Mustafa Ertürk Erkek (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA