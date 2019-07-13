Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yarandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (68) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi M.Ç. (61), çocukları G.Ç. (39), D.Ç. (15) ve Y.Ç. (18) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA