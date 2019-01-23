Aksaray’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selman B. (53) idaresindeki 68 BH 645 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA