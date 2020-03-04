Aksaray'da park halindeki otomobil yandı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252. Sokak'ta, Mevlüt Çakmak'a ait park halindeki 68 EH 721 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay...
AKSARAY (AA) - Aksaray'da park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5252. Sokak'ta, Mevlüt Çakmak'a ait park halindeki 68 EH 721 plakalı araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, olası patlamaya karşı çevredekileri alandan uzaklaştırdı.
İtfaiye alevleri söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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