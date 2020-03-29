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Aksaray’da pazar yerlerinde sağlık tedbiri

Aksaray'da pazar yerinde eldiven ve maske dağıtılarak dezenfektan standı kuruldu.

Aksaray’da pazar yerlerinde sağlık tedbiri

Aksaray'da pazar yerinde eldiven ve maske dağıtılarak dezenfektan standı kuruldu.

Aksaray Belediyesi ekipleri Cumartesi Semt Pazarında maske ve eldiven dağıtarak esnafı ve vatandaşı tedbirlere uyulması noktasında uyardı. El dezenfektan standı kurularak halk yoğunluğu olan alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. Zabıta ekipleri sosyal mesafenin kuralına uyularak dikkatli olunmasını istedi.

Aksaray’da pazar yerlerinde sağlık tedbiri

Aksaray’da pazar yerlerinde sağlık tedbiri

Kaynak: İHA




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