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  3. Aksaray'da pes dedirtecek olay! Otizmli çocukları veliler yuhaladılar

Aksaray'da pes dedirtecek olay! Otizmli çocukları veliler yuhaladılar

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi.

Aksaray'da insanlığı sorgulatan bir olay yaşandı.Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri otizmli çocuklara karşı eylem yaptı.Veliler, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktı. Okul müdürünün bu eylemi desteklediği, otizmli çocuklara kumpas kurulduğu, velilerin yanlış bilgilendirilip yönlendirildiği iddia ediliyor.

 

 

07 Kasım 2019 Perşembe 12:11

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