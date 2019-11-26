Aksaray’da saha uzantılı masa başı tatbikat, gerçeği aratmadı

Aksaray'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından saha uzantılı masa başı tatbikat gerçekleştirildi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) yerleşkesinde gerçekleştirilen tatbikatta AFAD başta olmak üzere 26 ayrı kurum katıldı. Ekipler, olası bir depremde enkaz altından yaralı kurtarma, yangına müdahale, sıkışmalı kazada yaralı kurtarma, kuyudan insan kurtarma, mobil hastane faaliyeti, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama ve çadır faaliyeti kapsamında gerçeği aratmayan bir tatbikat gerçekleştirdi. AFAD başta olmak üzere itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), elektrik arıza, doğalgaz arıza, polis, 112 Acil Yardım, jandarma, belediye su arıza, kanalizasyon arıza gibi 26 ayrı kurumun katıldığı tatbikat hakkında bilgiler veren AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, her alanda olduğu gibi kurtarma alanında da eğitimlerin çok önemli olduğunu belirtti.

Türkmen, "Aksaray ili afat müdahale planı kapsamında saha uzantılı masa başı tatbikat programı yapıyoruz. Tatbikat 5,3 büyüklüğünde bir deprem ve 12 kilometre derinliğinde bir senaryo çerçevesinde şekillendirildi. 26 hizmet grubumuzun hepsi burada görevli. Şu anda tatbikatta 383 kişi ve 61 araç olmak üzere tatbikata katılım var. Akşam saat 4 buçuğa kadar da devam edecek. Burada enkazda arama kurtarma, KBRN faaliyetleri, mobil hastane, çadır kent alanı, yüksekten kurtarma, kuyudan kurtarma, DSİ kanalına düşen bir araçtan yaralı kurtarma, 2 tane aracımızda 2 yaralı kurtarma ve yangın. Bir evimizde yangın meydana geldi. Onlarla ilgili arama kurtarma faaliyetlerimizi sergileyeceğiz burada. Tatbikat ve eğitim çok önemli. Eğitim süreçlerini tamamladık. Eğitim sürecimiz bitmiş durumda. Hem afat yönetimi, hem aydes, hem de alan yönetimi ile ilgili eğitimlerimizi bitirdik. Tatbikatta da verdiğimiz eğitimlerin amaca ulaşıp ulaşmadığına bakıyoruz. Burada sıkıntı var mı? Eksik var mı? Ekiplerimizde bir sıkıntı var mı? Bunlara bakacağız. Buradaki amacımız, ilimizde Allah göstermesin büyük bir afet olduğunda hızlı bir şekilde etkin bir afet yönetimi yaparak alanı çok iyi kontrol etmek, koordine etmek, ekipleri hızlı bir şekilde alana sevk etmek. Alandaki çalışmaları çok hızlı bir şekilde sonuçlandırmak ve aynı zamanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyacı gibi, diğer ihtiyaçlarını karşılamak ve biran önce de afet öncesi yaşama hızlı bir şekilde dönüşü sağlamak. Bütün bu çalışmalar, eğitimler, tatbikatlar bu amaca yönelik" dedi.

Kaynak: İHA