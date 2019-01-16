Aksaray’da ulaşıma kar engeli, Perşembe okullar tatil

Aksaray'da kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapatıldı. Aksaray Valiliği de Perşembe günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Aksaray'da gün boyu etkisini artırarak devam eden kar yağışı akşam saatlerinde yerini tipi ve buzlanmaya bıraktı. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde daha da düşmesi ile birlikte özellikle karayollarındaki ulaşımda buzlanma ve tipi nedeniyle sıkıntılar yaşandı. Aksaray - Adana karayolu kar yağışı, buzlanma ve tipi sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Aksaray - Ankara, Konya ve Nevşehir karayollarında da yük araçlarına trafiğe kapatıldı. Araçlar polis ekiplerince dinlenme tesislerine yönlendirilirken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Okullar Perşembe günü tatil edildi

Aksaray'da gün boyu devam eden kar yağışı hayatı her alanda olumsuz etkilerken, Aksaray Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamayla okulların Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu. Vali Ali Mantı yaptığı açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Aksaray il genelinde eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü 1 gün tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA