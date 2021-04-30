Aksaray'da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, R.A. (32), S.A. (21), H.B. (27), M.S.S. (26) ve R.S'nin (27) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki aramalarda bir miktar eroin, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI