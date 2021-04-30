Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mobilya Üst Yüzey İşlemcisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?On Numara çekiliş sonuçları 30 Nisan 2021 (MPİ)Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm full, tek parça izle| Kuzeyin Oğlu Volkan Konak son bölüm canlı izleSon Yaz 18. bölüm full, tek parça izle |Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle2021 Biruni Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207650964Mobilya Test Makinesi Operatörü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mobilya Tasarımcısı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Nesrin Cevadzade sessizliğini bozdu: Gökhan Alkan ile ayrılık iddialarına yanıt verdi!Mobilya Süsleme Sanatları Teknisyeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ASAYİŞ
  3. Aksaray'da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcısı 5 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, R.A. (32), S.A. (21), H.B. (27), M.S.S. (26) ve R.S'nin (27) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki aramalarda bir miktar eroin, metamfetamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT