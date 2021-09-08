Aksaray’da yürek burkan kaza! Anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı

Saat 06.30 sıralarında gerçekleşen kaza Niğde- Ankara yolunun Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt’ten yola çıkıp İstanbul’a giden otomobilin şoför koltuğundaki Serhat Yılmaz kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Serhat Yıldız ve kardeşi Nazlı Yıldız yaralandığı kazada annesi Arife Yıldız ve diğer kardeşi Yakup Yıldız ise hayatını kaybetti. Kazazedeler sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.