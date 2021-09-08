Önce Enes şimdi de Taha! Cansız bedeni bulunduTrafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli silahla vurulduSON DAKİKA! Palu ailesi davasında sanıklara ceza yağdı!Formula 1 İtalya Grand Prix (GP) yarışı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi şifresiz mi?Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz İspanya'da zirveye yerleşti! Cansu Dere 24 saat boyunca trendde kaldı!Aksaray’da yürek burkan kaza! Anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu yaralıAlkollü sürücünün kurbanı olan Necati Kaan Şahin'in başarısı yürek yaktı! Tıp Fakültesini kazanmış...Ada Masalı'nın Haziran ve Poyraz'ı gerçek hayatta aşk yaşıyor! Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz sevgili olduklarını resmen duyurdu!SON DAKİKA! YÖK Başkanı yüz yüze eğitim detaylarını açıkladı!ÖSYM duyurdu: YDS 2 geç başvuruları için acele edin son gün! i YDS/2 başvuruları ne zaman başlıyor 2021? YDS 2 başvuru kılavuzu, başvurular nasıl yapılır?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aksaray’da yürek burkan kaza! Anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı

Aksaray’da yürek burkan kaza! Anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı

Aksaray’da gerçekleşen vahim kazada otomobilde yer alan Arife (48) ve oğlu Yakup (18) Yıldız hayata gözlerini yumdu; oğlu Serhat (22) ve kızı Nazlı (12) Yıldız ise yaralı olarak kurtuldu.

Aksaray’da yürek burkan kaza! Anne ve oğlu öldü, 2 çocuğu yaralı

Saat 06.30 sıralarında gerçekleşen kaza Niğde- Ankara yolunun Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Siirt’ten yola çıkıp İstanbul’a giden otomobilin şoför koltuğundaki Serhat Yılmaz kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Serhat Yıldız ve kardeşi Nazlı Yıldız yaralandığı kazada annesi Arife Yıldız ve diğer kardeşi Yakup Yıldız ise hayatını kaybetti. Kazazedeler sağlık ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT