Aksaray'da yürekleri yakan tesadüf! Yoldan geçerken kazada ölenin annesi olduğunu öğrendi

Alınan bilgilere göre Arife Demir isimli kadın torununa bakmak için kızı Pınar Kaya'nın evine gittiği sırada kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bu sırada Pınar Kaya kızını okula götürdükten sonra dönüşte kazanın meydana geldiği yerden geçerken ölen kişiyi görmesi ile büyük şok yaşadı.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaya, ölen kişinin annesi Arife Demir olduğunu öğrenince gözyaşları döktü, sinir krizi geçirdi.

POLİSLER SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay yerindeki polis ve sağlık ekipleri Pınar Kaya'yı sakinleştirmeye çalışırken gözaltına alınan sürücünün sorgusu sürüyor.