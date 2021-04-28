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  3. Aksaray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralanırken sürücü hayatını kaybetti

Aksaray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralanırken sürücü hayatını kaybetti

Aksaray'da meydana gelen kazada otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda kadın sürücü öldü, 2 kızı yaralandı.

Aksaray'daki trafik kazasında 2 kişi yaralanırken sürücü hayatını kaybetti

Döne Şahin (39) idaresindeki 68 AAS 101 plakalı otomobil, Aksaray-Ortaköy kara yolu Akin köyü çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile kızları Tuğçe Nur (20) ve Kardelen Şahin (14) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Döne Şahin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

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