Akse ne demek, TDK'ya göre Akse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akse ne demek? Akse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akse kelimesi. Peki akse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akse nedir, akse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akse kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalık nöbeti, kriz



AKSE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kalp aksesi

