Akse ne demek, TDK'ya göre Akse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İsveç'te üst üste skandallar! Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, kentte PKK paçavralı gösteri yaptıTEM'de korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var!20 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 20 Haziran 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıAKOM'dan tedirgin eden uyarı! İstanbullular bu gece yarısından itibaren dikkat..."Vatandaşlara kötü haber! 1 Temmuz'dan itibaren elektriğe en az yüzde 30 zam bekleniyor!TV8 canlı yayın Survivor All Star 140. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Sevmek Zamanı 1. bölüm full, tek parça izle | Sevmek Zamanı ilk bölüm izle YoutubeCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu!Bedelli askerlikte yeni gelişme! Geciktikleri her yıl için ek ödeme yapacaklar!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Akse ne demek, TDK'ya göre Akse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akse ne demek, TDK'ya göre Akse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akse kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akse nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akse kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akse ne demek, TDK'ya göre Akse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akse ne demek? Akse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akse kelimesi. Peki akse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akse nedir, akse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AKSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akse kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalık nöbeti, kriz

AKSE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kalp aksesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT