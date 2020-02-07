Akşehir’de kar temizliği çalışmaları

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, gece saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle aralıksız bir şekilde kar temizliği çalışmaları yapıyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar iş makineleri yardımıyla temizleniyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ve Fen İşleri ekiplerince greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi araçlarla kar temizliği ve yol açma çalışmasını yapıldığını belirterek ekiplerin tüm olası olumsuz hava şartlarına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Hayvanlar için mama ve yem

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki kuşlar ile sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılıyor.

Soğuk hava şartları nedeniyle yem bulmakta zorlanan hayvanlar için kış mevsimi boyunca rutin olarak besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bırakılmaya devam edilecek.

Kaynak: İHA