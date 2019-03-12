Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 2018 yılı Ekim ayından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle Akşehir'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen Ö.B., A.E., A.R.E., R.B. ve Ü.G. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışma sonucunda 48 paket 5,63 gram eroin ile 12 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA