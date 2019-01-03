Akseki belediye meclisi toplandı

Akseki Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, belediye meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak "2019 yılı Akski'mize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Toplantıda, aralık ayında alınan kararlar yeniden okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında zabıta memurlarının fazla mesai ücretinin aylık 305 lira olarak ödenmesi de kararlaştırıldı. Belediyenin sözleşmeli kadrosunda çalışan mimar, harita teknikeri ve inşaat teknikerliğinde çalışan personellerin ise 2019 yılında yeni sözleşme yapılmasına karar verilirken, meclisin 2019 yılında ise tatil yapmaması kararı alındı.

Kaynak: İHA