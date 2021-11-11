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Akselerometre ne demek, TDK'ya göre Akselerometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Akselerometre kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Akselerometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Akselerometre nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Akselerometre kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Akselerometre ne demek, TDK'ya göre Akselerometre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akselerometre ne demek? Akselerometre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akselerometre kelimesi. Peki akselerometre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akselerometre nedir, akselerometre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKSELEROMETRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akselerometre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Akselerometre kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akselerometre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İvmeölçer

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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