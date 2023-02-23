Akseli Puukko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akseli Puukko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akseli Puukko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Akseli Puukko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Akseli Puukko 24 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Akseli Puukko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akseli Puukko'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Akseli Puukko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Akseli Puukko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FC Lahti
Akseli Puukko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Akseli Puukko şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Akseli Puukko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Finlandiya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.
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