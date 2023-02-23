Akseli Puukko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akseli Puukko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Akseli Puukko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akseli Puukko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.