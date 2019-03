Akşener: "20 ilçenin tamamını istiyorum”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Millet İttifakı İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un tanıtım toplantısına katıldı. Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20 ilçe başkan adayına seslenerek, "Tamamını isterim eksik kabul etmiyorum" dedi.

Aday tanıtım toplantısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Balıkesir Milletvekilleri Fikret Şahin, Ensar Aytekin, Millet İttifakı İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok'un yanı sıra CHP ve İYİ Parti'den oluşan 20 ilçenin belediye başkan adayları katıldı. Lansman tanıtımı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı yaptı. İl başkanlarının konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20 ilçe başkan adayına seslenerek "Tamamını isterim eksik kabul etmiyorum" dedi.

Akşener konuşmasına şöyle devam etti:

"Mart'ın sonu bahar ve hep beraber iyi olacağız. Bu birlikteliği ortadan kaldırmak için her türlü hakaret, her türlü iftira her türlü fitne ile karşı karşıya kalacaksınız, kalıyorsunuz. Asla cevap vermeyeceksiniz. Sonuç itibariyle sizden ricam şudur arkadaşlar, sadece projelerinizi yarıştıracaksınız. Seçmene ulaşacaksınız, kapı kapı zil çalacaksınız. Elinizi tutmadığınız kimse sizin değildir."

Odaklanması gerekilen şeyin başarı olduğuna dikkat çeken Akşener, "Başarının yerini hiçbir mazeret tutmaz. İki il başkanımız burada, milletvekillerimiz eskisi yenisi burada valla uğur sayacağım haberiniz olsun. Şimdi demeye getirdiğim şu o kulak çekilecek. Ne olacak İstanbul gidecek. Ankara gidecek, Bursa gidecek, Balıkesir gidecek, Antalya gidecek" "şeklinde konuştu.

Millet İttifakı İYİ Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, Balıkesir ve ilçeleri için hazırladığı projelerini anlattı. Programın sonunda 20 ilçenin belediye başkan adayı ve meclis üyeleri kürsüye davet edilerek tanıtıldı.

Kaynak: İHA